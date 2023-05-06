Житель Черняховска ударил ножом сотрудницу полиции

В Черняховске завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в нападении на сотрудницу полиции и угрозе убийством, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Инцидент произошел 21 января 2-23 года. В полицию позвонила женщина и рассказала, что ее бывший муж устроил скандал и угрожает ей. На место прибыла следственно-оперативная группа, однако мужчина схватил ножи и стад угрожать правоохранителям, а затем метнул один из ножей в полицейских и угрожал убийством бывшей жене.

При задержании он оказал сопротивление, и даже нанес удар ножом в область правого плеча участковой, причинив ей резаную рану.

Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.