В Калининграде около Дворца спорта «Янтарный» высадили аллею лип

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На территории Дворца спорта «Янтарный» высадили аллею лип в рамках акции «Зеленый край». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Акция «Зеленый край» традиционно проходит весной и осенью и является частью большой экологической программы по созданию и сохранению водно-зеленого каркаса городов области, расширению парковых зон, а также снижению вредных выбросов в воздух и очистке водоемов.

«Здесь, в районе Сельмы, мы встречаемся не первый раз. Несколько лет назад высадили аллею сакур, что дало старт региональному проекту «Зеленый край» по созданию зеленых зон в наших муниципалитетах. В прошлом году с жителями посадили деревья вдоль улицы Елизаветинская. Сегодня двадцать две липы украсят территорию Дворца спорта «Янтарный», который является визитной карточкой большого спорта нашего региона, – отметил губернатор Антон Алиханов. – В знак благодарности людям, которые подарили нам мирное небо, пусть эта Аллея победителей станет символичным воплощением достигнутых высот и новых побед».

В 2022 году в рамках акции «Зеленый край» высадили более одной тысячи кустарников и триста крупномеров в Калининграде, Гусеве, Черняховске, Балтийске, Багратионовске, Светлом, Светлогорске, Советске, Гвардейске, Зеленоградске и Янтарном. Финалом акции стала посадка шести тысяч саженцев хвойных деревьев в Славском районе.