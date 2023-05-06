В Калининграде волонтеры поздравили ветеранов с приближающимся Днем Победы

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В преддверии 9 мая в Калининграде стартовала ежегодная акция «Спасибо за Победу».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, добровольцы традиционно отправились с адресными поздравлениями к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и ветеранам, которые посвятили свою жизнь становлению Калининградской области.

К поздравлениям подключились более 50 человек, в том числе добровольцы регионального штаба акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, неравнодушные жители города, корпоративные волонтеры, студенты, учащиеся школ, а также воспитанники детских садов. К акции присоединились и представители бизнеса, которые помогают с подготовкой подарков для ветеранов.

«Мы адресно посетили наших подопечных ветеранов: благодарили за победу, их подвиг и многолетний труд, пели песни, читали стихи, лично навещали тех, кто в силу возраста уже не может выйти на улицу. Для каждого из нас – это особая акция, мы не должны забывать подвиг людей, защитившие нашу Родину», – сказала волонтер калининградского штаба акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Алена Белоконина.