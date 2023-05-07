В небе над Калининградом снова наблюдалось солнечное гало

. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

Гало в небе над нашим регионом наблюдалось в субботу, 6 мая. Об этом сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области». Метеорологи назвали нынешнее гало «бонусом» от арктических воздушных масс.

- Гало обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало, но все они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5—10 км, - объяснили авторы сообщества.

Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.