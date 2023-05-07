Где можно будет посмотреть трансляцию парада Победы в Калининграде

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Фото: Александр Подгорчук
В День Победы в Калининграде по традиции состоится праздничный военный парад. Он пройдет на площади Победы и начнется ровно в 10.00. Как сообщает пресс-служба правительства области, прямую трансляцию можно будет посмотреть:
– на сайте правительства Калининградской области;
– в официальных пабликах правительства Калининградской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»;
– на сайте ГТРК «Калининград». Ссылка на трансляцию будет доступна в социальных сетях телерадиокомпании - во «Вконтакте» и Телеграм-канале;
– на телеканале «Запад 24» (22-ая кнопка во всех кабельных операторах);
– на телеканале «Каскад» (21-ая кнопка).
Полную программу праздника можно посмотреть здесь.