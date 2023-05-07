Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2023 11:45

В Советске из-за заморозков побит суточный рекорд температуры 1980 года

Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ

Утром в субботу, 6 мая, в Советске был побит рекорд суточной температуры.

- На метеостанции Советска воздух остыл до -0,9, вследствие чего был побит предыдущий рекорд, который составлял -0,3 (1980 год). При этом, на других метеостанциях города рекордов зафиксировано не было, - отмечают в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Синоптики предупреждают: заморозки по Калининградской области будут возможны как минимум еще в течение двух ближайших ночей. Дневные температуры при этом будут превышать +15 градусов.