В Советске из-за заморозков побит суточный рекорд температуры 1980 года

Утром в субботу, 6 мая, в Советске был побит рекорд суточной температуры.

- На метеостанции Советска воздух остыл до -0,9, вследствие чего был побит предыдущий рекорд, который составлял -0,3 (1980 год). При этом, на других метеостанциях города рекордов зафиксировано не было, - отмечают в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Синоптики предупреждают: заморозки по Калининградской области будут возможны как минимум еще в течение двух ближайших ночей. Дневные температуры при этом будут превышать +15 градусов.