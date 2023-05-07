В Калининградской области состоялась «Битва хоров»

«Битва», приуроченная к 78-ой годовщине Великой Победы, состоялась в Калининграде и Гусеве 6 мая. В вокальном состязании приняли участие 22 хора. Как сообщает пресс-служба правительства области, более 900 учащихся представили школы Калининграда, Балтийска, Советска, Гурьевска, Немана, Нестерова, Черняховска, Гусева, Озерска, Гвардейска, Зеленоградского, Янтарного, Славского и Пионерского округов. В жюри конкурса вошли представители сфер образования, молодежной политики, культуры, а также ветеранских организаций. Традиционно зрителями стали ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, Вооруженных сил, боевых действий, почетные жители Калининградской области, сотрудники силовых структур, курсанты высших военных училищ.

Коллективы выступали в парах, в которых жюри определяли лучшего. Те вокальные команды, которым удавалось выиграть с двумя композициями подряд, становились победителями. За время мероприятия прозвучали песни, посвященные Янтарному краю, России, Великой Отечественной войне, русским солдатам, офицерам и кадетам.

По итогам вокального исполнения жюри определило десять победителей – по пять на каждой из площадок. Среди них – хоровые коллективы средней образовательной школы поселка Переславское, средней школы № 2 Гвардейска, филиала школы - интерната «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» в Гусеве, средних школ поселков Донское и Знаменска, Славской средней школы. Дипломы победителей также завоевали коллективы образовательных учреждений №№ 2, 24 и 50 областного центра, Андрея Первозванного морского кадетского корпуса в Калининграде, а также Петровской средней школы им. П.А. Захарова.