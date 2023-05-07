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НовостиОбщество7 мая 2023 11:56

В Черняховске открылся Парк Победы в форме карты Калининградской области

Николай Литвинов
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Фото: Правительство Калининградской области

Общая площадь парка, который в точности повторяет карту Калининградской области, составляет 21 гектар.

«Это уникальный природный комплекс под открытым небом для семейного отдыха, проведения локальных и региональных событий, с отдельными площадками для каждого муниципалитета. Парковое пространство разбито на функциональные зоны и обустроено пешеходными и велодорожками», - сообщает пресс-служба правительства Калининградской области..

Парк был заложен еще в 2000 году к 55- летнему юбилею Великой Победы по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. С 2000 по 2006 год шла активная высадка деревьев, в которой принимали участие все жители города. Обновление парка стало возможным благодаря победе в конкурсе минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды».