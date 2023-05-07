Суд отправил под стражу калининградца, сломавшего женщине челюсть на Литовском валу

Резонансный инцидент произошел около 23 часов 30 апреля. На Литовском валу калининградец 1991 года рождения ударил по лицу женщину. У пострадавшей диагностировали перелом нижней челюсти, ссадины и ушибы.

Полиция установила личность нападавшего и задержала его. По ходатайству дознавателя суд избрал мужчине меру пресечении в виде заключения под стражу до 4 июня. Уголовное дело возбуждено по п. «д»ч.ст.112 ук. РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений). Как сообщает пресс-служба областного суда, постановление пока не вступило в силу.

Отмечается, что нападение на женщину подозреваемый совершил из хулиганских побуждений.