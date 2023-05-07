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НовостиПроисшествия7 мая 2023 15:36

Суд отправил под стражу калининградца, сломавшего женщине челюсть на Литовском валу

Николай Литвинов

Резонансный инцидент произошел около 23 часов 30 апреля. На Литовском валу калининградец 1991 года рождения ударил по лицу женщину. У пострадавшей диагностировали перелом нижней челюсти, ссадины и ушибы.

Полиция установила личность нападавшего и задержала его. По ходатайству дознавателя суд избрал мужчине меру пресечении в виде заключения под стражу до 4 июня. Уголовное дело возбуждено по п. «д»ч.ст.112 ук. РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений). Как сообщает пресс-служба областного суда, постановление пока не вступило в силу.

Отмечается, что нападение на женщину подозреваемый совершил из хулиганских побуждений.