Под Калининградом спасли бельчонка, выпавшего из гнезда

История со счастливым концом произошла в поселке Северный Багратионовского района. Маленького бельчонка, выпавшего из гнезда, поймала местная жительница – переселенка из другого региона, которая оставила зверушку у себя. В субботу, 6 мая, в поселок приехали представители организации «Биосфера Балтики». При помощи участкового они отыскали женщину.

- Дама была нетрезва. Коробка с бельчонком стояла рядом на кровати. Нашедшая почитала в интернете и напоила его разбавленным молоком, накормила яблоком. Сказала, что определила, что ему 4 месяца. (На самом деле около 6 недель). Была недовольна, что за "какой-то белкой" пришел сотрудник полиции, - сообщили защитники животных в своем Телеграм-канале.

Бельчонка мы забрали. Владимир Андреевич провел с женщиной беседу, разъяснил ей, что делать в случае обнаружения дикого животного, сфотографировал малыша и поехал дальше работать.

В воскресенье в «Биосфере Балтики» поделились радостной новостью - бельчонок наконец-то начал есть. При помощи неравнодушных калининградцев для найденыша купили специальную смесь.

- Расслабляться пока рано. Даже одно неправильное кормление может выйти боком для таких малышей, - объясняют специалисты.