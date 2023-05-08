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НовостиСпорт8 мая 2023 7:04

В Калининградском зоопарке медведь Фима предсказал победу «Локомотива» над «Динамо»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Фима.

Фима.

Фото: Калининградский зоопарк

В зоопарке Калининграда провели гадание на яблоках и медведе. Бурому медведю Фиме предложили предсказать результат волейбольного матча «Локомотив» - «Динамо».

О том, что покормить медведя на удачу решили волейболистки Калининградского «Локо», рассказали в пресс-службе зоопарка.

«Девочки загадали: дадим Фиме зеленые и красные яблоки, возьмет зеленое — победа уедет в Москву, красное — будет праздновать калининградский «Локомотив». Фима выбрал красное. Теперь ждем исхода матча и держим кулаки за наших», - говорится в сообщении.

Игра с давним соперником состоится сегодня, 8 мая, в 17.00 в ск «Янтарный» в Калининграде.

Напомним, 2 и 4 мая калининградский «Локомотив» проиграл «Динамо» со счетом 3:0 и 3:1 соответственно.