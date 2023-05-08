В Калининграде 28 мая перекроют улицы для проведения Дня колеса и велопарада

. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде 28 мая пройдет ежегодный городской спортивный фестиваль «День колеса», а также Калининградский велопарад (12+).

Организаторы уже предупредили, что в этот день (это будет воскресенье) улицы в центре города будут перекрыты.

Отмечается, что праздник начнется в 10:00 с детских заездов, а в 12:00 большая колонна велосипедистов двинется по перекрытым улицам города. Вход и участие бесплатные.

В прошлом году мероприятие собрало более 4 тысяч участников.