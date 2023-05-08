27 процентов калининградцев рассказали об уменьшении своей зарплаты в 2023 году

У 49% жителей Калининградской области с начала 2023 года изменилась зарплата. У 22% опрошенных выросла зарплата, а у 27% зарплата уменьшилась по сравнению с прошлым годом. У остальных 51% доход не вырос, но и не упал.

Таковы результаты исследования службы hh.ru.

Интересно, что об уменьшении зарплаты за последний год женщины сообщали чаще, чем мужичины.

Больше других жаловались на уменьшение заработка с начала 2023 года представители сферы розничной торговли, врачи, работники науки и образования.

О росте зарплаты с начала года рассказали работники масс-медиа, представители сферы закупок, ИТ-специалисты, строители и маркетологи.