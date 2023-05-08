В Фонде капремонта рассказали, почему не станут заниматься советским рестораном «Ольштын»

. Фото: Александр Матвеев

Фонд капремонта Калининградской области не станет заниматься преображением здания советского ресторана «Ольштын». Об этом рассказал руководитель Фонда Олег Туркин.

«Это не жилой и частный объект, такими мы не занимаемся», - написал Олег Туркин в комментариях в Телеграм-канале Фонда.

При этом он отметил особенность этого здания.

«Ольштын», действительно, очень интересный пример советской архитектуры с использованием черепицы, чтобы вписать в контекст исторической застройки. Пристройка со стороны Ленинского проспекта к оригинальному зданию очень сильно его испортила», - написал глава Фонда.

Отмечается, что жилые дома советского периода Фонд либо восстанавливает (проспект Мира 37, Мира 53-55), либо реновирует (Гвардейск, ул. Крупской, 2) или полностью преобразовывает фасад как на проспекте Мира 46-48.