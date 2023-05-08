В День Победы у аэропорта «Храброво» откроется кинотеатр под открытым небом. Как сообщает пресс-служба «Храброво», 9 мая на привокзальной площади, в течение всего праздничного дня на большом экране будут демонстрироваться фильмы военных лет.

К показу запланированы:

1. Два бойца (1943). Режиссер Леонид Луков. В ролях: Марк Бернес, Борис Андреев;

2. Небесный тихоход (1945). Режиссер Семен Тимошенко. В главной роли: Николай Крючков;

3. В шесть часов вечера после войны (1944). Режиссер - Иван Пырьев. В ролях: Марина Ладынина, Евгений Самойлов, Иван Любезнов.

4. Жди меня (1943). Режиссеры - Борис Столпер, Борис Иванов. В ролях: Борис Блинов, Валентина Серова, Лев Свердлин.

5. Великий перелом (1945). Режиссер - Фридрих Эрмлер. В ролях: Михаил Державин-старший, Петр Андриевский, Юрий Толубеев, Андрей Абрикосов.