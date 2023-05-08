Калининградец убил человека и рассказал об этом полиции

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

В убийстве обвиняется 47-летний калининградец, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, трагедия случилась в одной из квартир на улице Летней в Калининграде, где 6 мая вечером выпивали пятеро.

После внезапного словесного конфликта горожанин по просьбе хозяев, ушел из квартиры, зашел к себе домой, где взял два ножа. С этими ножами он вернулся в квартиру обидчиков.

«Он нанес одному из участников застолья удар в область шеи. От полученного ранения 37-летний мужчина умер на месте преступления. Обвиняемый же покинул квартиру, самостоятельно сообщил о совершенном преступлении и своём месте нахождения в правоохранительные органы», - говорится в сообщении пресс-службы СК.

Убийца задержан и заключен под стражу. Вину он признал в полном объеме.