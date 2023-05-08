На территории школы на Аллее Смелых установили стенд о героях Великой Отечественной войны

. Фото: БФУ им. И. Канта

В Калининграде на территории школы № 15 накануне Дня Победы открыли информационный стенд. Участие в мероприятии приняли сотрудники вуза, коллективы школ № 15 и 56, а также курсанты БВМИ имени Ф. Ушакова.

О мероприятии рассказали в пресс-службе БФУ имени Канта.

Как отметили в Центре исследований исторической памяти, в ночь на 7 апреля в 1945 году именно на этом месте проходил бой, а через восемь лет после Победы было построено здание одной из первых советских школ в Калининграде.

Стенд рассказывает о событиях штурма и именах героев, которые сражались на этом месте 78 лет назад.

Стенд установлен в рамках проекта Балтийского федерального университета «Дороги русского солдата», который реализуется уже 5 лет. За это время историки установили 163 информационных стенда на территории Калининградской области.