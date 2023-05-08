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НовостиОбщество8 мая 2023 14:00

Калининградцы выбросили 220 кг мусора в новые контейнеры для раздельного сбора

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

Калининградцы начали активно пользоваться контейнерами для раздельного сбора мусора, которые были установлены по 11 адресам. Они расположены в городе на территории наиболее распространенных у калининградцев мест отдыха и прогулок.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства природы, обслуживание урн еще не началось, но горожане начали активную их эксплуатацию. В итоге региональный оператор начал работу и уже собрал 220 килограммов раздельно накопленных отходов.

Новенькие урны расставлены на 11 адресах города Калининграда, три по каждому адресу - для накопления пластика, бумаги и металла.