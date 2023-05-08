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НовостиОбщество8 мая 2023 10:58

В Балтийском море спустили на воду венок в память о погибших моряках

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области в понедельник, 8 мая, состоялась памятная акция. В канун Дня Победы представители командования Балтийской военно-морской базы, администрации Балтийска, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, школьники и юнармейцы вышли в море. Вместе они почтили память моряков-балтийцев, погибших в водах Балтики в годы Великой Отечественной войны.

На воду был спущен венок. Состоялась минута молчания и молитва. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Выход с море состоялся на катере радиационной и химической разведки. К церемонии отдания почестей присоединились более десяти яхт из местного яхт-клуба.