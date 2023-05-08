Опубликован график работы выездной бригады Калининградской станции переливания крови

В Калининградской области продолжает работу выездная бригада региональной станции переливания крови.
По данным Минздрава в мае бригада будет работать:
11 мая – Янтарный комбинат, Янтарный, улица Балебина, 2;
12 мая – Водоканал, Калининград, Советский проспект, 107а;
16 мая – Дом культуры Немана, улица Советская, 2;
17 мая – КГТУ, Калининград, улица Баранова, 43;
18 мая – Балталкоторг, Калининград, улица Туруханская, 1б;
23 мая – Завод «Янтарь», Калининград, Транспортный тупик, 10;
24 мая – Центр медицинской и социальной реабилитации УФСИН России, Калининград, улица Чкалова, 7;
25 мая – УМВД России по Калининградской области, Калининград, улица Д. Донского, 3;
30 мая – Петрол-Плаза, Калининград, улица Гостиная, 3.
О том, какая кровь нужна - здесь.