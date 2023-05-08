Калининградки рассказали о негативной реакции работодателей на их беременность

С негативной реакцией работодателя на беременность столкнулись 9% работающих женщин в Калининграде. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

Работодатели 4 из 10 женщин реагировали на новость положительно.

При этом 22% опрошенных женщин сообщили, что работодатель отреагировал на их беременность нейтрально.

А вот коллеги по работе воспринимают новости о скором пополнении в семье куда более позитивно: по словам 6 из 10 женщин (64%), сослуживцы, узнав о беременности, поддерживали и подбадривали их. Каждая пятая (22%) сообщила, что коллеги отреагировали нейтрально, и лишь 4% почувствовали негатив.