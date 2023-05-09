Власти рассказали, как калининградцам принять участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая

. Фото: Правительство Калининградской области

В этом году в России отменили традиционные шествия в рамках акции «Бессмертный полк». Однако, это мероприятие, посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в несколько иных форматах.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, жители региона могут присоединиться к акции и выбрать варианты своего участия.

Так, «Бессмертный автополк» подразумевает размещение портретов героев на окнах автомобилей.

Можно рассказать о своем герое, поменяв аватар в социальных сетях, распечатав портрет ветерана на одежде или бейдже.

Помимо этого, в рамках проведения данной акции будет запущен флешмоб, суть которого заключается в опубликовании своего фото в футболке с портретом героя в социальных сетях с хэштегом #героиснами.

В 2023 году «Бессмертный полк» проходит на сайте polkrf.ru. Желающие участвовать в акции загружают на портал фото своего ветерана. Онлайн-трансляция запланирована 9 мая в течение всего дня.

«Главный смысл акции – сохранение личной, семейной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Формат участия каждый определяет для себя», - рассказали организаторы.

В прошлом году шествие Бессмертного полка 9 Мая состоялось по всей Калининградской области, в нем приняли участие почти 90 тысяч человек.