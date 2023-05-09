Калининградский «Локомотив» обыграл «Динамо» в третьем финальном матче

Калининградский «Локомотив» 8 мая, в третьем матче финала женской волейбольной Суперлиги, обыграл столичное «Динамо».

Игра была мощной и великолепной, болельщики тут же назвали ее лучшей за всю историю существования куба.

«Локо» с первых минут встречи показал свою силу и удержал лидерскую позицию до самого конца игры. Итоговый счет – 3:1 в нашу пользу.

- В этой ситуации, когда финал, особо настраивать и не надо. Девочки сами «горят», и главное, чтобы не «перегорели». Они выходят, они злые, они хотят выигрывать, они хотят вернуться в Москву, - сказал после игры главный тренер «Локомотива» Константин Сиденко.

Впереди четвертая игра с московским «Динамо». Она состоится 10 мая 18:30 в ДС «Янтарный».