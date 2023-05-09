Большинство калининградцев устраивают на работе фуршет в свой день рождения

Фуршет для коллег в офисе организуют 72% работающих калининградцев, причем большинству (53% опрошенных) эта традиция нравится. А об обычае скидываться на подарки рассказали 6 из 10 калининградцев. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Опрос трудоустроенных калининградцев показал, что традиция угощать коллег в день своего рождения распространена шире и нравится больше, чем традиция дарить подарки от коллектива.

Вообще, в 3 из 4 компаний существует традиция чествования сотрудников-именинников. Каждый третий работодатель дарит работнику на день рождения подарок или букет, 3 из 10 — деньги. Всего 6% отпускают в день рождения раньше с работы или дают выходной.