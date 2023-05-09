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НовостиПроисшествия9 мая 2023 10:00

В Калининграде на ул. Левитана сбили мужчину с ребенком

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

В Калининграде в ДТП на улице Левитана пострадал маленький ребенок. Об этом рассказали очевидцы в Сообществе автомобилистов Калининграда и области в «ВКонтакте».

По предварительной информации, маленький мальчик побежал через дорогу к детской площадке, а основной удар на себя принял отец малыша, который успел прикрыть сына от автомобиля.

Он был доставлен в больницу вместе с ребенком, ребенок отделался ссадинами.

Официальной информации о случившемся не поступало.