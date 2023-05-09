В Калининграде на ул. Левитана сбили мужчину с ребенком

. Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

В Калининграде в ДТП на улице Левитана пострадал маленький ребенок. Об этом рассказали очевидцы в Сообществе автомобилистов Калининграда и области в «ВКонтакте».

По предварительной информации, маленький мальчик побежал через дорогу к детской площадке, а основной удар на себя принял отец малыша, который успел прикрыть сына от автомобиля.

Он был доставлен в больницу вместе с ребенком, ребенок отделался ссадинами.

Официальной информации о случившемся не поступало.