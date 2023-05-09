В Светлом после праздников продолжат ремонт набережной

. Фото: Александр БЛИНОВ

В Светлом после празднования Дня Победы продолжат ремонтные работы на набережной, которую сегодня, 9 мая, открыли для посещения.

Об этом на своей страничке в «ВКонтакте» рассказал глава администрации Светлого Александр Блинов. По его словам, осталось доделать мелочи.

«После праздника работы продолжим, полностью перекрывать не будем, только локально. Остались небольшие доработки, внедряются интересные идеи, возникшие в ходе ремонта и уже эксплуатации объекта, устанавливается оборудование», - написал глава.