В Фонде капремонта показали фигуру атланта, которую установят в Советске на старинный дом

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Черняховске на доме №1 на улице Советской планируют установить восстановленную скульптуру атланта. Как сообщается в Телеграм-канале Фонда капремонта Калининградской области, фигура уже изготовлена. Имя автора не называют.

«Фасадные работы на завершающем этапе: осталось установить балконные ограждения, декоративные элементы и шпиль», - говорится в сообщении.

Отмечается, что атланту поставят в рамках работ по капитальному ремонту фасада за счет средств из областного бюджета.