Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2023 11:41

В Фонде капремонта показали фигуру атланта, которую установят в Советске на старинный дом

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Черняховске на доме №1 на улице Советской планируют установить восстановленную скульптуру атланта. Как сообщается в Телеграм-канале Фонда капремонта Калининградской области, фигура уже изготовлена. Имя автора не называют.

«Фасадные работы на завершающем этапе: осталось установить балконные ограждения, декоративные элементы и шпиль», - говорится в сообщении.

Отмечается, что атланту поставят в рамках работ по капитальному ремонту фасада за счет средств из областного бюджета.