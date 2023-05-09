Во сколько смотреть салют 9 мая в Калининграде

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининграде сегодня, 9 мая, торжественные мероприятия в честь Дня Победы завершатся артиллерийским салютом. Запустят его из парка Победы в 22:00.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, артиллеристы произведут праздничный салют в честь 78-й годовщины Великой Победы из самых знаменитых советских пушек времен Великой Отечественной войны - ЗИС-3.

«Три пушки ЗИС-3, входящие в салютный расчет, знамениты своим участием в Восточно-Прусской наступательной операции, а также в штурме города-крепости Кенигсберг в начале апреля 1945 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что спустя 78 лет после Победы, пушки находятся в идеальном состоянии. Они осуществят звуковое сопровождение салюта.

В салюте будут также задействованы две салютные установки 2А85.