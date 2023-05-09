В Калининграде у госпиталя ветеранов провели парад и концерт в честь Дня Победы

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде в День Победы, 9 мая, у госпиталя для ветеранов войн провели специальные праздничные мероприятия: парад и концерт.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, выступил ансамбль песни и пляски Балтийского флота. Группа волонтеров из рядов юнармейцев, кадет и курсантов вынесла лампаду с вечным огнем, знамя Победы и флаг РФ. Во время церемонии состоялось также возложение цветов к памятнику «Плачущий камень».

Ветеранов поздравили военнослужащие и представители власти во главе с губернатором Антоном Алихановым.

В этот день, в частности, чествовали ветеранов Великой Отечественной войны Нину Петровну Демешеву, Наталью Ивановну Тимченко, в этом году встречающих столетний юбилей, участника штурма Кенигсберга Ивана Павловича Ковязина, Леонида Алексеевича Малолкина, Петра Наумовича Пустовойтенко.

Сегодня в трех жилых домах для ветеранов постоянно проживает 201 человек из всех муниципальных образований области. Их них 26 человек – ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица.

Всего в регионе проживает 2 044 ветерана, из которых – более 130 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, старейшей из них, Марии Петровне Королевой, 107 лет.