В Куликово обокрали посетителя казино

Посетитель казино в Куликово остался без денег. И, что самое обидное – он их не проиграл, а стал жертвой вора.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 30-летний мужчина отдыхал в казино, и на какое-то время оставил без внимания свой кошелек, в котором находилось более 7 тысяч рублей.

Это вовремя заметил 51-летний житель Калининграда. Мужчина забрал кошелек и позже, уже в полиции, сознался в содеянном и пояснил, что потратил похищенные деньги.

За кражу злоумышленнику грозит наказание до 5 лет лишения свободы.