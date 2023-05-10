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НовостиОбщество10 мая 2023 8:42

В Калининграде выбрали нового главу города

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Олег Аминов.

Олег Аминов.

Фото: Горсовет Калининграда

Новым главой Калининграда стал депутат Олег Аминов. За него проголосовало большинство депутатов на заседании горсовета в среду, 10 мая.

Олег Аминов 18 сентября 2016 года избран депутатом городского Совета Калининграда.

19 сентября 2021 года вновь избран депутатом городского Совета депутатов Калининграда по избирательному округу № 1.

Он входит в состав депутатских комиссий по бюджету и муниципальной собственности, по градорегулированию и земельным ресурсам;

Член «Единой России».

Напомним, в марте предыдущий глава Калининграда Евгений Любивый написал заявление по собственному желанию. Как медик, он заявил, что ушел с должности, чтобы сосредоточиться на своей основной работе врачом.