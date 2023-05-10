Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 10 мая

В Калининграде на нескольких улицах в среду, 10 мая, запланированы отключения электроэнергии. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят плановые работы по модернизации оборудования и рассказали об отключение электроснабжени до 13:00:

пр-кт Ленинский, 85-109, 85б, 87б,

ул. Краснооктябрьская, 1-7, 11-15, 15а,

ул. Парусная, 29-31, 30 (д/с №107).

До 18:00 отключено электроснабжение у потребителей:

ул. Батальная, 67, 67а, 69, 69 а-в, 71а-в (д/с 130),

ул. Ангарская, 25-35, 39-49, 53-57, 34-78, 80-84

ул. Муромская, 52, 56, 60,

ул. Раменская, 11-35, 39-41, 10-34, 38-42,

ул. Солнечногорская, 27-31, 35, 39, 57а, 12-12а, 14-28, 30-54

ул. Багратиона, 126-142,

ул. Серпуховская, 32-42, 46 (д/с №28),

ул. Эльблонгская, 13-29, 18,

ул. Комсомольская, 47, 49а, 53-65, 46-56, 66-70,

ул. Лейт. Яналова, 11, 15-17г, 34-50, 68,

ул. Муромская, 52, 56, 60,

ул. Туркменская, 4а, 6,

ул. Щорса, 1-3, 11-15, 6, 10,

ул. Третьяковская, 4,

ул. Комсомольская, 77-79, 72, 78, 82а,

В мэрии сообщили, что на время отключения электроэнергии не будут работать светофоры. До 13:00 отключен светофор на пр-кт Ленинский – ул. Красноок-тябрьская – ул. Полоцкая, до 18:00 не работает светофор на перекрестке Комсомольской – Чекистов.

«Водоканал» проводит ремонтные работы, которые потребуют отключения холодного водоснабжения.

Так, до 17:00 без холодной воды будут потребители на ул. Ю. Гагарина 101, 103, 103а, 109-129, 131-139, 141-155, ул. Волховской, 8-10,12-14, 16-18, ул. Третьяковской, 5а.

До 15:00 отключение холодной воды проведут на ул. Аллея Смелых, 188а.

«Калининградтеплосеть» проводит плановый ремонт и профилактику тепловых источников. С сегодняшнего дня и до 23 мая горячее водоснабжение будет отключено по адресам:

ул. Киевская, 82-90, 96-98, 101а (д/с №53),95-119,

ул. Книжная, 1а (д/с №78) 2а-б, 2-6,

ул. П. Морозова, 1-31, 7а (д/с № 30), 32

ул. Тобольская, 2,

ул. Можайская, 26, 30,

ул. Тбилисская, 1-3,

пр-кт Победы, 82 (д/с №73),

ул. Красносельская, 18, 20,

пер. Воздушный, 4, 9-11,

пер. Радистов, 7-7а, 9, 11,

пр-кт Победы, 88-94, 130-142, 144а-г, 33, 137, 143, 189, 189а,

ул. Белинского, 38, 40, 53, 55-63, 61а,

ул. Воздушная, 2, 4-10, 21-31,

ул. Глазунова, 5-9а, 13-19,

ул. Красносельская, 5-7, 21-31, 36-40а, 56, 67а, 67б, 60,

ул. Менделеева, 2-6, 10-12, 12а,13(СОШ № 19), 18 (д/с №2)

ул. Радистов, 2,

ул. Серж. Мишина, 2, 5-13,

ул. Тенистая аллея, 1,35, 8, 28-30.

На время проведения ремонта на тепловых сетях – до 14 мая отключат горячую воду на ул. Подп. Емельянова, 156 (СОШ 26), 164, 168.