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НовостиПроисшествия10 мая 2023 10:10

Калининградец слил в соцсети секс-видео с бывшей девушкой, чтобы отомстить ей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Житель Калининграда обнародовал интимные фото- и видеосъемки и попал под следствие.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 38-летний мужчина разместил в интернете фотографии и видеозаписи интимного содержания с бывшей возлюбленной. Он выложил видео и фото в одном из пабликов, а также на своей странице в «ВКонтакте».

«Узнав об этом, девушка обратилась в полицию. Мужчина уже сознался в содеянном и пояснил, что так хотел отомстить бывшей подруге, которая разорвала с ним отношения», - пояснили в УМВД.

Отмечается, что речь идет о статье о незаконном распространении порнографических материалов. Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до 6 лет.