Москвичка нашла в туалете аэропорта «Храброво» 140 тысяч рублей

В туалете аэропорта «Храброво», в кабинке, москвичка нашла забытую кем-то сумочку. Он ее осмотрела и нашла внутри пачку долларов. 34-летняя женщина похитила деньги (а было там на рубли более 140 тысяч) и скрылась.

Как сообщает пресс-служба транспортной полиции, женщина позже призналась, что деньги потратила.

Кража была раскрыта.

Интересно, что забыла в туалете дорогую сумочку тоже жительница Москвы. Она расстроилась, но написала заявление в полицию.

Воровке же теперь грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.