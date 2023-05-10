Власти региона назвали инсинуацией решение Польши переименовать Калининград

В Калининградской области посчитали инсинуацией решение властей Польши называть Калининград Крулевцем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«У нашего города есть имя, официальный топоним - Калининград. Все остальное просто инсинуации. С таким же успехом мы можем называть Гданьск - Данцигом, а Республику Польша - Царством Польским. Но мы придерживаемся официальных топонимов, чего требуем и от других», - заявил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Отметим, ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что комиссия по стандартизации географических названий приняла решение, Калининград называть исключительно на польский манер – Крулевец. А название Калининград использовать в польском языке теперь не рекомендуется вовсе.

При этом Калининградскую область рекомендуется называть Крулевецкой.