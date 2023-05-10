На Южном вокзале реконструировали пассажирскую платформу

. Фото: Пресс-служба КЖД

В Калининграде на Южном вокзале завершили реконструкцию платформы, оборудованной под габариты электропоездов «Ласточка».

Как сообщает пресс-служба КЖД, высота перрона была увеличена до уровня салона поезда, что позволяет обеспечивать посадку/высадку пассажиров по принципу «ровный пол».

Покрытие платформы выполнено из композитных материалов.

Однако, по техническим причинам посадка-высадка пассажиров из головного вагона пока не производится – до момента окончания второго этапа реконструкции, когда длина платформы будет увеличена до 130 метров.

Отмечается, что также под стандарты «Ласточек» на Южном вокзале будет оборудована еще одна платформа. Работы начнутся осенью.