В Черняховске студенту начали оказывать социальную помощь только после вмешательства прокуратуры

В Черняховске студенту предоставили государственную социальную помощь только после вмешательства местной прокуратуры.

Учащийся физико-технического института сам сообщил о несогласии с отказом в предоставлении поддержки.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, выяснилось, что парню действительно было неправомерно отказано в предоставлении меры социальной поддержки в связи с тем, что при расчете среднедушевого дохода его семьи была учтена материальная помощь.

В итоге центр социальной поддержки населения вынужден был по решению суда начать выплачивать студенту пособие.