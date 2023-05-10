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НовостиПолитика10 мая 2023 14:44

Как на Балтийском флоте обучаются новобранцы весеннего призыва 2023

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Военнослужащие, прибывающие для военной службы в соединения и части Балтийского флота в рамках весеннего призыва 2023 года, приступают к обучению по программе общевойсковой подготовки.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, с военнослужащими проводятся комплексы занятий по тактической подготовке, военной медицине и топографии, стрельбе из стрелкового оружия.

Также молодые военнослужащие изучают технические характеристики и правила эксплуатации, обслуживания вооружения, военной и специальной техники, требования общевоинских уставов.

Отмечается, что всего в ходе весеннего призыва 2023 года корабли и части Балтийского флота пополнят около 5 тысяч новобранцев.