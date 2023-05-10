Как на Балтийском флоте обучаются новобранцы весеннего призыва 2023

Военнослужащие, прибывающие для военной службы в соединения и части Балтийского флота в рамках весеннего призыва 2023 года, приступают к обучению по программе общевойсковой подготовки.
Как сообщает пресс-служба Балтфлота, с военнослужащими проводятся комплексы занятий по тактической подготовке, военной медицине и топографии, стрельбе из стрелкового оружия.
Также молодые военнослужащие изучают технические характеристики и правила эксплуатации, обслуживания вооружения, военной и специальной техники, требования общевоинских уставов.
Отмечается, что всего в ходе весеннего призыва 2023 года корабли и части Балтийского флота пополнят около 5 тысяч новобранцев.