Как на Балтийском флоте обучаются новобранцы весеннего призыва 2023

Военнослужащие, прибывающие для военной службы в соединения и части Балтийского флота в рамках весеннего призыва 2023 года, приступают к обучению по программе общевойсковой подготовки.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, с военнослужащими проводятся комплексы занятий по тактической подготовке, военной медицине и топографии, стрельбе из стрелкового оружия.

Также молодые военнослужащие изучают технические характеристики и правила эксплуатации, обслуживания вооружения, военной и специальной техники, требования общевоинских уставов.

Отмечается, что всего в ходе весеннего призыва 2023 года корабли и части Балтийского флота пополнят около 5 тысяч новобранцев.