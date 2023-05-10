Елена Дятлова прокомментировала решение депутатов о выборе нового главы Калининграда

. Фото: мэрия Калининграда

Новым главой Калининграда, председателем Горсовета стал депутат Олег Аминов. Его кандидатуру депутаты, напомним, выбрали большинством голосов, в среду, 10 мая.

Глава администрации города Елена Дятлова прокомментировала решение депутатов и сказала, что полностью его поддерживает.

«На мой взгляд, он очень [Олег Аминов] достойная кандидатура и прекрасно справится со всеми возложенными на него обязанностями. Тем более, что опыта решения городских проблем у него достаточно, в том числе в должности начальника управления коммунального хозяйства, главы администрации Московского района», - высказалась она.

Олег Аминов с 2012 - директор по строительству строительного холдинга «Модуль Стройград.

18 сентября 2016 года был избран депутатом городского Совета Калининграда. Член партии «Единая Россия».