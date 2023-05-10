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НовостиОбщество10 мая 2023 15:03

Консульство Германии в Калининграде с 1 июня прекратит выдачу виз

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Визовые отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске с июня прекращают прием заявлений о выдаче национальных виз. Об этом сообщает «Интерфакс», отмечается, что визовые отделы заканчивают прием заявлений 31 мая.

С 1 июня нельзя будет записаться на прием для подачи документов в визовом отделе или центре VisaMetric. Необходимо будет вставать в очередь через систему бронирования посольства ФРГ в Москве.

При этом отмечается, что «запись на прием для подачи заявлений о выдаче шенгенской визы в Калининграде» будет по-прежнему осуществляться через сервисного партнера VisaMetric. Уточняется, что на обработку заявлений будет уходить больше времени из-за почтовой пересылки документов.