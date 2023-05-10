Калининградка продала «Фольксваген», а потом выкрала его с помощью эвакуатора, чтобы перепродать

В Калининграде раскрыли необычную кражу старенького «Фольксвагена», который стоял со спущенными колесами на улице Карамзина. В полицию обратилась местная жительница и сообщила о пропаже авто, заявив об ущербе в 160 тысяч рублей.

В итоге машину обнаружили в Гурьевске.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, украла «Гольф» его бывшая владелица, 50-летняя жительница Гурьевска.

«Спустя два года после продажи машины подозреваемая узнала, что ее нынешний владелец умер. Узнав, где припаркован автомобиль, она с помощью эвакуатора перевезла его по месту жительства, собираясь снова продать, как она думала, бесхозный транспорт», - рассказали в полиции.

Увы, дама не предположила, что «Фольксваген» перешел по наследству к новому владельцу, который и обратился в полицию.

Машину изъяли, возбуждено уголовное дело.