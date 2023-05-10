«Забыли эффект бумеранга»: Алиханов – о решении Польши называть Калининград исключительно Крулевцем

Антон Алиханов. Фото: Александр КАТЕРУША

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал решение Польши называть Калининград Крулевцем и заявил, что «серьезно к этому относиться крайне сложно». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Очень прискорбно, что поляки все больше и больше приходят в остервенение, политиканство, проповедуют страшное русофобство. Боюсь, что поляки забыли эффект бумеранга. Конечно, не очень бы хотелось этого желать польскому народу, но тем не менее может прилететь обратно», - сказал Алиханов в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Калининградской области напомнил, что территории Восточной Пруссии, переданные по итогу Второй мировой войны Польше, тоже ранее имели другие названия. Так, Гданьск был Данцигом.