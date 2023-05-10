В Озерском районе у организатора сплавов на байдарках украли дачный туалет

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Инцидент случился в Озерском районе: у местного предпринимателя, который занимается организацией сплавов на байдарках, украли дачный туалет. Речь идет о небольшой кабинке, сделанной из ОСБ-плит, которая стояла на берегу реки Анграпы в районе пос. Колхозное и в какой-то момент пропала.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские нашли туалет в соседнем поселке на территории частного дома.

К краже оказался причастен ранее судимый 38-летний местный житель. Он заметил кабинку во время рыбалки, погрузил туалет в микроавтобус, перевез к дому и поставил в огороде.

Только вот воспользоваться сортиром мужчина, похоже, не успел. Кабинку у него изъяли и заодно возбудили уголовное дело.