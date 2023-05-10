В Калининграде снесли 33 незаконных объекта за три дня

. Фото: мэрия Калининграда

В городе за три майских дня, со 2-го по 5-е число, снесли 33 самовольно возведенных некапитальных строения. Все они стояли на земельных участках, свободных от прав третьих лиц, находящихся в муниципальной собственности.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в частности в районе ул. Орудийной убрали ветхие постройки, деревянные заборы, остатки сараев, заброшенные постройки снесли на ул. Ижорской, незаконные палатки снесли на ул. Куйбышева у домов № 91 и 24.

В администрации отметили, что работа будет продолжена.