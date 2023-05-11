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НовостиЗвезды11 мая 2023 9:00

Калининградцев приглашают на творческую встречу, посвященную фильмам, снятым в регионе

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Творческая встреча «Калининград как киноактер» (12+) состоится в библиотеке имени Чехова 12 мая в 12.00. Как рассказали организаторы, попасть на нее можно будет бесплатно.

Блогер Андрей Бойко покажет материалы проекта «Мир после войны». Лектору удалось собрать информацию о съемках кинофильмов в Калининградской области, воспоминания членов съемочных групп, редкие кадры с площадок.

На встрече речь пойдет о фильмах, которые снимались в Калининградской области в сороковых-семидесятых годах.

Также, как рассказали в администрации города, художественный руководитель проекта режиссер Сергей Корнющенко представит фильмы о том, как студенты колледжей Калининградской области изучают послевоенную историю региона.

Вход свободный.