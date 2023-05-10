В Калининграде провели всероссийские соревнования по скалолазанию

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Калининградские скалолазы завоевали 9 наград домашних всероссийских соревнований по скалолазанию. Старты проводили в микрорайоне имени Космодемьянского на базе «Автотор-Арены» с 4 по 9 мая – там собралось более 450 представителей 38 регионов России в возрасте от 10 лет до 21 года.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, наш ребята завоевали одну золотую, две серебряные и шесть бронзовых медалей в зачете «Янтарных вершин».

Единственной победительницей сумела стать Александра Нетепенко, в финале лазания на трудность среди девушек не старше 13 лет совершившая 39 перехватов.