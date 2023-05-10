. Фото: Правительство Калининградской области

В День Победы форт № 5 в Калининграде посетили более 4 тысяч человек. 9 мая на территории филиала областного историко-художественного музея состоялась военно-историческая реконструкция, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в реконструкции были задействованы 130 участников клуба военно-исторической реконструкции при Доме офицеров Балтфлота. В завершение праздничных мероприятий состоялся концерт.

Напомним, во время штурма Кенигсберга 8 апреля 1945 года форт был взят в ходе многочасового боя. За блокаду и взятие форта пятнадцать воинов были удостоены звания Героя Советского Союза. История их подвига запечатлена в экспозиции музея.