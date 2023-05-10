Танк, созданный из фотографий участников Великой Отечественной войны, установили в центре Зеленоградска

. Фото: Администрация Зеленоградска

Цветочная композиция «Танк Т-34», которая заняла первое место областного конкурса «Цветы Победы», состоявшегося 6 мая в Черняховске, украсила площадь Зеленоградска. Панно с цветами, созданное в муниципалитете, покорило членов жюри и гостей фестиваля.

Речь идет об арочной конструкции, которая напоминает первые советские военные монументы, и одновременно – экран кинохроники. В середине арки-экрана – композиция из сотен черно-белых фотографий фронтовиков. Из них выложен танк Т-34.

Как рассказали в администрации Зеленоградска, для украшения композиции потребовалось 1600 цветов: бегония, лобелия, пеларгония, диасция.

Отметим, за первое место и победу в конкурсе Зеленоградск получил сертификат на 250 тысяч рублей.

«По окончании фестиваля, композиция переехала на главную площадь в Зеленоградске. Решено центральную арку оставить на площади, а основная часть живого цветочного оформления направится на клумбы города», - отметили в местной администрации.