В Полесске на 1 год и 3 месяца осудили мужчину, избивавшего собственную мать-инвалида

Житель Полесского района, избивавший мать-инвалида, получил 1 год 3 месяца колонии.

Как сообщает пресс-служба областного суда, в октябре мужчина, находясь у себя дома, где он проживает с матерью-инвалидом, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил женщину.

«Он схватил мать за волосы и стащил с кровати на пол, затем схватил ее рукой за подбородок и нанес не менее пяти ударов кулаком по телу и голове», - говорится в сообщении.

Через два месяца сын снова избил мать.

Уже на суде мужчина признался, что он тогда требовал у матери деньги на спиртное, а она отказала.

Ранее мужчина был судим. Его взяли под стражу прямо в зале суда.