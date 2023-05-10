В пруду в парке Макса Ашманна заметили большую черепаху

. Фото: мэрия Калининграда

В пруду, расположенном в парке имени Макса Ашманна, заметили большую красноухую черепаху. Рептилию сфотографировал представитель подрядчика, который занимается благоустройством территории и водоема.

Интересно, что черепаху в этом пруду видели еще в 2020 году.

Специалисты отмечают, что это инвазивный вид, который довольно агрессивно действует на местную фауну.

В мэрии сказали, что если у кого-то из калининградцев есть желание и возможность выловить черепаху и взять себе в качестве домашнего питомца, то Дирекция ландшафтных парков против не будет.