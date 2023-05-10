Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья10 мая 2023 17:44

В пруду в парке Макса Ашманна заметили большую черепаху

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: мэрия Калининграда

В пруду, расположенном в парке имени Макса Ашманна, заметили большую красноухую черепаху. Рептилию сфотографировал представитель подрядчика, который занимается благоустройством территории и водоема.

Интересно, что черепаху в этом пруду видели еще в 2020 году.

Специалисты отмечают, что это инвазивный вид, который довольно агрессивно действует на местную фауну.

В мэрии сказали, что если у кого-то из калининградцев есть желание и возможность выловить черепаху и взять себе в качестве домашнего питомца, то Дирекция ландшафтных парков против не будет.